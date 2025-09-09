Стал известен топ-округов Подмосковья по объектам на торгах за неделю

С 1 по 05 сентября комитетом по конкурентной политике Московской области на земельно-имущественные торги выставлено 180 объектов. Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в округах: Ступино, Дмитровский, Сергиево-Посадский. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании размещены: в г. о. Ступино — более 130 лотов, в Дмитровском м. о. — более 390 лотов, а в Сергиево-Посадском г. о. — более 40 лотов.

Так, например, в Сергиево-Посадском городском округе в аренду можно взять земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью почти 15 соток, расположенный в деревне Киримово. Срок аренды 20 лет. Начальная цена на торгах ежегодной годовой аренды составляет — 226 241,61 руб./год.

Стоит отметить, что с начала 2025 года победителям аукционов уже были переданы:

в г. о. Ступино в аренду 204 земельных участка, в собственность 64 земельных участка;

в Дмитровском м. о. в аренду 37 земельных участков, в собственность 57 земельных участков;

в Сергиево-Посадском г. о. в аренду 45 земельных участков, в собственность 23 земельных участка.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

А в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAMрегулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, 100% земельно-имущественных торгов в регионе проходит в электронной форме. Принять участие можно не выходя из дома из любой точки страны, найти участок или помещение в Подмосковье можно наЕдином портале торгов.