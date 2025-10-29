сегодня в 14:15

Стал известен режим работы БТИ Московской области в МФЦ 1–4 ноября

Стал известен график работы БТИ Московской области с 1 по 4 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Так, 1 и 3 ноября – рабочие дни; 2 ноября – нерабочий день; 4 ноября – День народного единства - нерабочий день.

С 5 ноября все работники ГБУ «БТИ Московской области» в МФЦ Московской области работают по установленному графику.

Перед визитом в МФЦ заранее уточните график работы конкретного отделения на официальном сайте или по телефону, чтобы избежать недоразумений.

Чтобы избежать очередей, рекомендуем заранее записаться в МФЦ через портал Госуслуг Московской области, приложение Добродел, цифровой помощник в Telegram или по телефону 122.

Информация обо всех услугах БТИ Московской области доступна на официальном сайте учреждения и в окнах БТИ в МФЦ МО, а также по телефону горячей линии: 8 (498) 568-88-88.

Больше информации о БТИ Московской области в нашем чат-боте @MyBTIServices_bot.

