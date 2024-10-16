Стадион «Гидросталь» в Чехове вскоре откроют после капитального ремонта

В городском округе Чехов на ул. Чехова, дом № 18-1 завершается капремонт стадиона «Гидросталь». Строительная готовность объекта составляет 96%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы ведутся в рамках президентской программы. Сегодня здесь работают 15 человек и 1 единица техники. Строители заканчивают монтажные работы, завершают работы по благоустройству прилегающей территории, занимаются сборкой и расстановкой мебели и спортивного оборудования.

Общая площадь стадиона — 30,4 тыс. кв. метров. В ходе капремонта подрядчик выполнил ремонт кровли, замену фасадов, окон, дверей и инженерных сетей. Внутри выполняют отделку помещений: отремонтировали полы и потолки, заменили плитку. На территории заменили футбольное поле, спортивные и игровые площадки.

Открытие стадиона запланировано на конец ноября 2024 года.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.