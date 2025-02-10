Средние цены на вторичную недвижимость в январе выросли на 0,7%

В России на основных региональных рынках средняя стоимость вторичного жилья в январе увеличилась на 0,7% к декабрю, сообщает «Коммерсант» .

Рост цены обусловлен активными продажами жилье перед Новым годом, поддержку которым оказала переориентация покупателей с новостроек и готовность продавцов к скидкам. В ближайшее время аналитики ожидают стабилизации цен.

Так, средняя стоимость вторичного жилья на 18 крупнейших рынках в стране (16 городов-миллионников, Подмосковье и Ленинградская область) по итогам прошлого месяца составила 150,9 тыс. рублей за 1 кв. м. К аналогичному периоду 2024 года показатель вырос на 6%.

По данным «Этажей», в РФ в целом средняя стоимость на вторичном рынке в конце января составила 127,5 тыс. рублей за 1 кв. м. За месяц значение не изменилось. Прирост год к году — 8%. В «Яндекс Недвижимости» выявили увеличение медианной цены вторичного предложения в городах-миллионниках на 0,5% за месяц. В «Авито Недвижимости» уточнили, что средняя стоимость лота на вторичном рынке РФ на сегодняшний день составляет 7,7 млн рублей.

Больше всего стоимость «вторички» выросла, по информации экспертов «ЦИАН.Аналитики», в Красноярске — на 1,9%, до 130,2 тыс. рублей за 1 кв. м. В Нижнем Новгороде и Самаре показатель подрос на 1,7%, до 162,5 тыс. рублей и 128,4 тыс. рублей за 1 кв. м соответственно. В «Этажах» зафиксировали прирост на 1,1% в Новосибирске, до 128,7 тыс. рублей за 1 кв. м. В Петербурге он почти не изменился, составив 217,7 тыс. рублей за 1 кв. м.