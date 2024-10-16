сегодня в 19:55

Сразу шесть корпусов построят в подмосковных «Южных Горках» к концу 2025 г

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства шести корпусов жилого квартала «Южные Горки» (№ 16, 17, 18, 19, 20 и 21), расположенного в архитектурном пригороде «Южная долина» поселка Мещерино Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба ведомства.

Общая строительная готовность объектов составляет от 12% до 35%. На объектах выполнен монтаж фундаментов и несущих конструкций подземных частей зданий. В настоящее время строители продолжают монтаж несущих конструкций надземных частей корпусов.

Мультиформатный жилой комплекс представлен малоэтажными корпусами высотой в четыре этажа. Будущим жильцам предложат европейские планировки квартир с объединенной кухней-гостиной, потолками высотой 3 метра и панорамным остеклением. В каждом корпусе оборудуют помещения для хранения детских колясок.

Полностью достроить все шесть корпусов застройщик планирует в четвертом квартале 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.