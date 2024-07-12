Специалисты приступили к монтажу плитки в бассейне «Бриз» Дмитровского округа

В Дмитрове продолжаются работы по капитальному ремонту бассейна «Бриз». В настоящее время на объекте трудится более 30 человек, в дальнейшем планируется увеличение рабочих до 60 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сегодняшний день завершены все демонтажные работы. Окончены работы по замене кровли, монтажу фасада, системы водоподготовки, черновой отделки.

Специалисты ведут работы по монтажу напольной плитки на первом этаже. На завершающей стадии монтаж оборудование системы вентиляции. Завершен монтаж плитки в большой чаше, ведутся работы в малой.

Обновленный бассейн оформят по единому стандарту Минспорта. В здании будут созданы ресепшен, уютная зона ожидания, трансляции тренировок для родителей и кафе.

«Бриз» имеет важное значение для развития детского спорта в Дмитровском городском округе. Особенность спортивного объекта состоит в наличии чаш на 9 и 25 метров, которые рассчитаны для занятий разных возрастных групп. Кроме того, в бассейне будут тренироваться юные пловцы из спортивной школы олимпийского резерва «Динамо-Дмитров».

Завершить работы планируется к концу 2024 года.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал Андрей Воробьев.