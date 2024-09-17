Специалисты начали возводить стены бассейна в реабилитационном центре «Ясенки»

сегодня в 19:09

В центре реабилитации «Ясенки» в поселении Вороновское (Новая Москва) продолжается строительство бассейна. Готов монолитный каркас, ведутся работы по возведению стен, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Подмосковья за счет средств бюджета при поддержке губернатора Московской области.

На объекте ведутся работы по возведению стен, далее будут производиться фасадные и кровельные работы, работы по устройству инженерных сетей, теплотрассы. До конца сентября приступят к устройству оборудования бассейна, облицовочным и изоляционным работам», — уточняется в сообщении.

В составе блока бассейна разместятся основная чаша с 3 дорожками по 25 м, отдельная чаша с подъемником, акватренажеры, вспомогательные и административные помещения, тренерская, комнаты медицинской помощи, помещения водоподготовки.

Проектом предусмотрен теплый переход с первого этажа лечебного корпуса к блоку бассейна.

На прилегающей территории будет выполнено благоустройство.

Завершить все работы планируется до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в «Ясенках» обновили оборудование для реабилитации участников СВО.

«Центр открылся в 2007 году на базе детского пионерского лагеря, а с февраля прошлого года стал принимать вернувшихся с СВО бойцов. Конечно, инфраструктура требовала модернизации, о чем нам говорили сами ребята», — отметил губернатор.