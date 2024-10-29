Специалисты из Подмосковья проводят комплексное восстановление дома в Мариуполе

В Мариуполе продолжается масштабное восстановление многоквартирного дома, расположенного в Центральном районе города. Специалисты ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» (ГБУ МО «УТНКР») и ФАУ «РосКапСтрой» контролируют ход ремонтно-восстановительных работ, выполняя ежедневные выезды на объект для оценки качества и соблюдения строительных норм, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Девятиэтажный кирпичный дом серьезно пострадал в результате военных действий. Прямые попадания снарядов привели к повреждениям стен и частичному обрушению конструктивных элементов.

Строители уже завершили ремонт кровли, восстановили конструктивные элементы здания, провели фасадные работы и заменили системы центрального отопления и электроснабжения, установили новые оконные блоки. В зоне общего пользования была проведена внутренняя отделка.

На данном этапе специалисты занимаются заменой систем горячего и холодного водоснабжения, а также канализации. Эти мероприятия направлены на повышение комфорта и качества жизни жильцов дома.

«Процесс восстановления зданий в Мариуполе — это кропотливая работа, требующая четкого контроля на каждом этапе. Наши специалисты ежедневно следят за качеством и безопасностью ремонтных мероприятий, чтобы дома соответствовали установленным стандартам и обеспечивали максимальный комфорт для жителей», — прокомментировал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

ГБУ МО «УТНКР» участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с начала проводимых работ. Производит обследование пострадавших объектов, сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона. Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.