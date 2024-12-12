Специалисты БТИ Подмосковья проведут выездные встречи по «гаражной амнистии»

БТИ Московской области проведет выездные встречи 13, 17 и 19 декабря, на которых дадут консультации по вопросам оформления прав на гаражи в рамках «гаражной амнистии», сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

13 декабря:

11:00 ГСК «Матвеевский», Одинцово, ул. Восточная, дом 7 (выезд мобильного офиса, доступна скидка в 3% на все услуги ГБУ «БТИ Московской области» при оформлении заказа);

11:00 ГСК «Чкаловский», г. Щелково, ул. Институтская, д. 40;

12:00 ГСК «Луч», Одинцово, Можайское шоссе, дом 124 (выезд мобильного офиса, доступна скидка в 3% на все услуги ГБУ «БТИ Московской области» при оформлении заказа).

17 декабря:

11:00 ГСК «Металлург-2», г. Одинцово, ул. Сосновая, дом 38 (выезд мобильного офиса, доступна скидка в 3% на все услуги ГБУ «БТИ Московской области» при оформлении заказа);

12:00 ГСК 35, г. Электросталь.

19 декабря:

11:00 ГСК «МИР», г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 120А (выезд мобильного офиса, доступна скидка в 3% на все услуги ГБУ «БТИ Московской области» при оформлении заказа).

Если останутся вопросы, то можно получить ответы на них через форму обратной связи на официальном сайте учреждения или по телефону горячей линии: +7 (498) 568-88-88.

Закон о «гаражной амнистии» действует три года, благодаря которому оформить незарегистрированный гараж и землю под ним можно по упрощенной схеме. По информации Министерства имущественных отношений Московской области, за три квартала 2024 года в Подмосковье зарегистрировано 8,9 тыс. объектов недвижимости, из них более 2,5 тыс. объектов гаражного назначения (на 300 гаражей больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) и свыше 6,4 тыс. земельных участков (на 1,5 тыс. больше, чем за девять месяцев прошлого года) общей площадью 164 тыс. кв. метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.