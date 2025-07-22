Спад продаж и рост процентов: эксперт оценил ситуацию на рынке жилья в РФ

Специалист лаборатории макроструктурного моделирования НИУ ВШЭ Григорий Жирнов заявил, что с начала 2025 года на первичном рынке жилья выдали около 132 тысяч кредитов по ипотеке: это на треть меньше прошлогодних показателей за тот же период. Одновременно в стране на 16% выросли продажи жилья в рассрочку, сообщает «ФедералПресс» .

«По моим оценкам, сейчас до четверти всех продаж в новостройках приходится на рассрочки. С одной стороны, рассрочки лучше, чем отсутствие продаж, однако при продажах в рассрочку средства дольщиков гораздо медленнее поступают на эскроу», — отметил эксперт.

По его словам, в этой ситуации увеличивается процентная нагрузка проекта, что снижает его прибыльность. В результате баланс между распроданностью и строительной готовностью снизился примерно за год с 88% до 71%.

По данным Единого ресурса застройщиков, лидером на сегодня считается московская компания «Самолет»: с 2025 года она сдала уже 5 миллионов квадратных метров. На втором месте — ПИК, которая к началу июля имела в портфеле 4,6 миллиона строящихся метров, на третьем — краснодарская «Точно», на четвертом — DOGMA, на пятом — столичная ФСК.

Аналитик Российской Гильдии Риэлторов Ксения Чернецкая считает, что массовая отмена льготной ипотеки и повышение ключевой ставки плохо сказывается на спросе на квартиры и дома, однако рынок уже начинает адаптироваться.