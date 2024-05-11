Современный городской квартал построят в столичном районе Южное Бутово
Фото - © Сайт мэра Москвы
В районе Южное Бутово в Москве на площади 25,19 га планируется построить жилые дома, социальные и общественно-деловые объекты в рамках возведения современного городского квартала, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Там появятся медцентр, образовательный комплекс со школой и детсадом, ФОК и многофункциональный комплекс с гаражом.
«Прилегающую территорию приведем в порядок, построим удобные дороги», — написал мэр в своем Telegram-канале.
Реализация данного проекта даст мегаполису порядка 920 новых рабочих мест.