Совместный кредит: эксперт оценила изменения «Семейной ипотеки»

Специалист в области недвижимости Инна Семко заявила, что изменения условий кредитования по «Семейной ипотеке» серьезно могут повлиять на рынок жилья в России, сообщает АБН24 .

«Ранее супруги могли оформить две отдельные семейные ипотеки — одну на мужа, другую на жену. Теперь же в семье можно оформить только одну льготную ипотеку, и она будет предоставляться на обоих супругов как совместным заемщикам», — сказала эксперт.

По ее словам, изменения также коснутся возможности приобретения жилья: раньше можно было оформить несколько ипотек, теперь один супруг не сможет взять ипотеку, если на второго оформлена «Семейная».

Исключение: когда люди разводятся. В этом случае каждый из бывших супругов будет иметь право оформить ипотеку на себя, если они сохранят право на участие в программе «Семейная ипотека». Это может открывать новые возможности для тех, кто разошелся, но при этом хочет воспользоваться льготным кредитованием для приобретения жилья.

