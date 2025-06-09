Составлен рейтинг застройщиков, вышедших на федеральный уровень

Основным критерием выбора девелоперов, осуществляющих региональную экспансию, являлось наибольшее число регионов, где они представлены. В дополнение к этому были изучены объемы введенного в эксплуатацию жилья за 2024 год, а также динамика строительных показателей и сдачи квадратных метров за последние три года. Этот фактор играл роль при определении позиции девелоперов, имеющих одинаковое количество регионов присутствия. Также принималось во внимание наличие земельных участков, предназначенных для жилищного строительства. В исследовании не рассматривались компании, которые пришли в регионы из столичных центров, таких как Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Руководитель комитета по аналитике РГУД, гендиректор ООО «ХОД Консалтинг» (Екатеринбург) Михаил Хорьков заявил, что территориальное расширение девелоперских компаний определяется, прежде всего, прагматичными бизнес-интересами и стремлением к росту.

«Выйти за рамки домашнего региона — это всегда вызов, поводом для которого является недостаточные возможности развития на локальном рынке. Часто это связано с ограниченной емкостью отдельного города, низкой качественной дифференциацией рынка, которая обусловлена низкой ценой. Реже — с повышенной конкуренцией, в то время как другие территории остаются недооцененными», — отметил эксперт.

Однако, по его мнению, анализ географической экспансии некоторых компаний в России показывает, что решения о выходе в новые регионы не всегда базируются на тщательном анализе и являются обоснованными. Зачастую они могут быть политически мотивированными или продиктованными внутренними стратегиями руководства.

Успех за пределами привычного рынка не гарантирован, и многие организации сталкиваются с неготовностью к подобным переменам, а накопленный опыт теряет свою актуальность на новой территории, добавил эксперт.

Не исключено, что «броуновское движение», характерное для российского рынка в прошлые годы, постепенно уступит место более структурированному подходу. Это обусловлено тем, что далеко не все застройщики, стремящиеся к статусу «федеральных», осознали реальную цену решений, принятых в благоприятный период рынка, заключил Хорьков.