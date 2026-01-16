Согласован проект ЖК по реновации на улице Труда в столичном Внукове

В столичном районе Внуково согласован проект многоквартирного дома, который возведут по программе реновации, сообщил председатель Комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Иван Щербаков.

Дом будет находиться по адресу: улица Труда, з/у 1.

«Новый ЖК появится на месте четырех демонтированных по программе реновации домов. Он будет состоять из двух разновысотных корпусов, в которых запроектировано 269 квартир общей площадью более 16 тыс. кв. м», – сказал Щербаков.

В первом корпусе будет 181 квартира, во втором – 88. Все строительные и отделочные работы проведут с использованием современных, безопасных и долговечных материалов.

Квартиры сдадут полностью готовыми к переезду, в том числе со всей необходимой сантехникой и остекленными лоджиями и балконами. Входные группы в жилые секции запроектированы с просторными вестибюлями, колясочными и помещениями для консьержей.

Нежилые помещения с витринным остеклением на первых этажах приспособят для размещения объектов коммерческой инфраструктуры.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят в соответствии со стандартами реновации. Там установят детские и спортивные площадки, разобьют газоны, высадят декоративные кустарники и деревья.