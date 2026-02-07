сегодня в 10:20

Согласован проект жилого дома на ул 9 Мая по реновации

Согласован проект жилого дома для реализации программы реновации по адресу: улица 9 Мая, владение 24, сказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Согласно проекту, новостройка из одной жилой секции появится на земельном участке площадью около 3,9 тыс. кв. м. В нем запроектировано 152 квартиры общей площадью почти 8 тыс. кв. м», — рассказал Иван Щербаков.

Первый этаж будет нежилым: его займут помещения общественного назначения, а также входная группа жилой части здания с вестибюлем, колясочной, комнатой консьержа и зоной для размещения почтовых ящиков.

Проект соответствует современным нормам пожарной безопасности. В частности, в доме предусмотрена незадымляемая лестничная клетка, а лифтовый блок будет отделен от межквартирных коридоров противопожарными дверями.

Придомовую территорию комплексно благоустроят: оборудуют детскую и спортивную площадки, пространство для спокойного отдыха, проведут пешеходные дорожки. В местах общего пользования создадут безбарьерную среду для беспрепятственного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Савеловском районе передали под заселение первый дом по программе реновации.

Больше информации о реновации можно найти на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе доступно по ссылке.