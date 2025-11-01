сегодня в 10:25

Согласован проект жилого дома для реализации программы реновации в столичном Измайлове

Согласован проект многоквартирного дома для реализации программы реновации на востоке столицы, сообщил председатель Комитета города по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Его планируют построить на месте расселенной пятиэтажки по адресу: ул. 3-я Прядильная, з/у 1А.

«Положительное заключение государственной экспертизы получил проект многоквартирного дома для реализации программы реновации в районе Измайлово. Новостройка будет состоять из одной жилой секции, в ней запроектировано 126 квартир», — рассказал Иван Щербаков.

Первый этаж здания будет нежилым — его отведут под помещения общественного и коммерческого назначения с отдельными входами с улицы.

Все квартиры сдадут в эксплуатацию с отделкой, выполненной с использованием современных долговечных материалов.

Проект также предусматривает озеленение и благоустройство придомовой территории: во дворе разместят детскую и спортивную площадки, обустроят места для отдыха, высадят декоративные деревья и кустарники.