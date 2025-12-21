Согласован проект дома по реновации в Рязанском районе

Согласован проект многоквартирного дома на 99 квартир, который построят в рамках программы реновации на юго-востоке столицы, сообщил председатель столичного Комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Иван Щербаков.

Новостройка появится на месте расселенной пятиэтажки по адресу: ул. Михайлова, з/у 38.

«Эксперты выдали положительное заключение по проекту жилого дома, который планируют возвести в рамках программы реновации в Рязанском районе на юго-востоке столицы. По завершении строительства новоселы получат 99 готовых к переезду квартир с чистовой отделкой. Часть из них адаптируют для комфортного проживания маломобильных граждан», — уточнил Щербаков.

Здание будет находиться в окружении сложившейся городской инфраструктуры, с удобным доступом к системе городского транспорта, поблизости от учреждений здравоохранения и образования.

Все строительные и отделочные работы проведут с использованием современных и безопасных материалов согласно стандартам программы реновации, а во дворе создадут комфортное пространство с детскими и спортивными площадками.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более 215 тыс. москвичей приступят к переселению по программе реновации в 2026–2028 годах.

Больше информации о реновации можно найти на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе доступно по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года.