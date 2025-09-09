Сложная история: эксперт рассказал о подделках протоколов собственников

«Проблема в том, что подделка протоколов происходит неустановленными лицами. Некие люди подделывают протокол и подают его в УК. Управляющая организация, получив эти документы, обязана передать их в ГЖИ. ГЖИ на основании этих документов принимает решение о том, чтобы вносить соответствующее решение в реестр лицензий», — сказал эксперт.

По его словам, после этого начинается бесконечная череда обращений собственников по инстанциям. Владельцы квартир подают заявления в правоохранительные органы, говорят о фальсификации протокола общего собрания и отрицают свой выбор данной управляющей компании. Представители УК заявляют о своей непричастности, утверждая, что назначение также произошло без их ведома.

Жильцы обращаются в судебные инстанции, пытаясь доказать факт подделки протокола. После длительных экспертиз суд, наконец, называет протокол недействительным, однако признает УК такой же жертвой мошеннических действий, отказывая собственникам в возврате денежных средств. Ситуация переходит в уголовное разбирательство, где повторяется аналогичный сценарий.

В конечном итоге, следствие констатирует невозможность установления лиц, совершивших подделку протокола.