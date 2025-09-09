Сложная история: эксперт рассказал о подделках протоколов собственников
Лидер Профсоюза «ЯУправдом» Сергей Креков заявил, что введение уголовной ответственности за фальсификацию решений общего собрания собственников вызывает вопросы. Установить виновных зачастую очень непросто, даже невозможно, сообщает Общественная Служба Новостей.
«Проблема в том, что подделка протоколов происходит неустановленными лицами. Некие люди подделывают протокол и подают его в УК. Управляющая организация, получив эти документы, обязана передать их в ГЖИ. ГЖИ на основании этих документов принимает решение о том, чтобы вносить соответствующее решение в реестр лицензий», — сказал эксперт.
По его словам, после этого начинается бесконечная череда обращений собственников по инстанциям. Владельцы квартир подают заявления в правоохранительные органы, говорят о фальсификации протокола общего собрания и отрицают свой выбор данной управляющей компании. Представители УК заявляют о своей непричастности, утверждая, что назначение также произошло без их ведома.
Жильцы обращаются в судебные инстанции, пытаясь доказать факт подделки протокола. После длительных экспертиз суд, наконец, называет протокол недействительным, однако признает УК такой же жертвой мошеннических действий, отказывая собственникам в возврате денежных средств. Ситуация переходит в уголовное разбирательство, где повторяется аналогичный сценарий.
В конечном итоге, следствие констатирует невозможность установления лиц, совершивших подделку протокола.