Сироте из Воскресенска вручили жилищный сертификат

Глава округа Воскресенск Алексей Малкин вручил очередной жилищный сертификат юной жительнице горокруга Анне Скударевой. Оставшись без попечения родителей в 2020 году, Анна воспитывалась в приемной семье, где ее поддерживают и сейчас, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Продолжаем вручение государственных жилищных сертификатов лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — написал на своей странице в телеграм-канале глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

В этом году Анна закончила обучение по программе профессиональной подготовки в ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» по профессии «оператор электронно-вычислительных машин», а с сентября девушка продолжает обучение в Егорьевском техникуме по профессии «швея».

Алексей Малкин поздравил обладательницу сертификата и пожелал дальнейшего благополучия и всестороннего развития.

В этом году в городском округе Воскресенск запланировано обеспечить жильем 16 детей-сирот. Этот сертификат — двенадцатый.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.