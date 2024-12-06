Штрафы за нарушения в сфере жилищного надзора Подмосковья достигли 7 млн рублей

В первую неделю декабря специалисты министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассмотрели 78 административных дел в области жилищного надзора и лицензионного контроля, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате общая сумма наложенных штрафов составила 7,145 млн рублей.

В министерстве подчеркнули, что 46 из рассмотренных дел проходили с участием представителей управляющих компаний, включая директоров и учредителей.

Рассмотрение 3 дел отложено, чтобы предоставить управляющей компании возможность устранить выявленные нарушения и снизить размер административного штрафа в случае их устранения.

Кроме того, по 21 административному делу было назначено предупреждение как мера наказания.

Специалисты отметили, что такие меры направлены на повышение ответственности управляющих компаний и усовершенствовании качества предоставляемых ими услуг. В будущем планируется провести дополнительные проверки и мероприятия по профилактике нарушений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.