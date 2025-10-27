сегодня в 14:33

Школу на 975 мест построят в деревне Брехово под Химками

В деревне Брехово городского округа Химки построят среднюю школу. В настоящее время определен подрядчик, который приступит к проектированию и строительству общеобразовательного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, в регионе продолжается строительство новых объектов образования. Один из них построим в Химках в 2028 году. Новая школа примет 975 учащихся. Помимо учебных классов и мастерских, в школе разместится читальный зал с IT-зоной, спортивный и актовый зал, комфортная столовая, блок кабинетов медицинского обслуживания, офисная зона — все самое необходимое для комфортного процесса образования школьников», — сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Он также отметил, что строительство объекта пройдет по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Завершение строительства объекта и открытие школы планируется в 2028 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.

