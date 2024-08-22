Школу на 600 мест поставили на кадастр в ЖК «Заречье Парк» Одинцовского округа

На кадастровый учет поставили школу для 600 учеников в городском округе Одинцово. Образовательное учреждение в ЖК «Заречье Парк» откроют ко Дню знаний. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Школу построили в рамках КРТ за счет внебюджетных источников финансирования.

Оперативная постановка на кадастр стала возможной благодаря работе министерства жилищной политики и управления Россреестра по Московской области.

Школа общей площадью 10,5 тыс. кв. метров выполнена в виде нескольких блоков от 1 до 4 этажей. В здании расположились учебные классы, специализированные кабинеты с лабораториями, мастерские по обработке ткани, металла и дерева. Для самых маленьких воспитанников имеются игровые. Торжественные мероприятия будут проходить в просторном актовом зале с эстрадой. Для занятий физкультурой предусмотрены два спортивных зала. Питание детей будет организовано в столовой на 312 мест.

ЖК «Заречье Парк» находится в рабочем поселке Заречье Одинцовского городского округа. На территории комплекса, помимо школы, построят поликлинику на 300 посещений в смену, детский сад на 210 мест и многоуровневые паркинги. На первых этажах жилых домов откроются кафе, аптеки и салоны красоты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.