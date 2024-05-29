Школу на 1 250 мест построят в Ленинском округе

Рабочая группа архитектурной комиссии градостроительного совета Московской области поддержала облик средней общеобразовательной школы, которая планируется к реализации в Ленинском городском округе, в деревне Тарычево, на улице Фруктовые сады, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Новая современная школа на 1250 мест рассчитана на размещение 50 классов для учащихся от 6 до 17 лет. Общая площадь будущего образовательного учреждения составит более 16 тыс. кв. метров. Объект планируется сдать в эксплуатацию в 2026 году», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Композиционно школа состоит из блоков переменной этажности — от 2 до 4 этажей, соединенных поочередно в единую зигзагообразную форму. Блоки связывают рекреационные зоны, позволяющие сформировать интересные и комфортные пространства для детей.

В основе колористического решения — сочетание светло-серого и темно-серого цветов. Визуальную легкость объекту придает большое количество остекления, позволяющего использовать максимальное количество дневного света.

Здание школы имеет сложную композицию с выразительным силуэтом. Облик спроектирован по мотивам известной компьютерной игры «Змейка». Зигзагообразная геометрическая форма достигается за счет разновеликих объемов с вертикальным и горизонтальным членением фасада. Выразительность облику придают обрамления оконных проемов зеленого, оранжевого и розового цветов, а также разноцветное стеклянное заполнение в витражной системе рекреационного атриума.

Помимо учебных классов в здании школы предусмотрено просторное атриумное пространство с амфитеатром, предназначенное для отдыха учащихся во время перемены и проведения внеклассных мероприятий. Также запроектированы лаборантские и мастерские, зрительный зал на 458 человек, спортивные залы, библиотека с выделенным медиапространством, лекционные помещения, пищеблок с обеденным залом на 625 человек, медицинский блок с кабинетами логопеда, психолога и процедурной, административные, технические и подсобные помещения.

Входы в помещения начальной и основной школы разделены между собой и выполнены с уровня тротуара, без ступеней и пандусов с учетом организации «безбарьерной среды».

На прилегающей территории будет выполнено комплексное благоустройство с озеленением, организацией зон отдыха со скамейками и теневыми навесами, мест для проведения общешкольных мероприятий и лекций на открытом воздухе. Также будут организованы велопарковки и места для ожидания родителей. Кроме того, для школьников создадут многофункциональную спортивную зону с футбольным полем, волейбольной площадкой и беговыми дорожками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.