Школу на 1160 мест поставили на кадастровый учет в ЖК «Одинцово-1»

На кадастровый учет поставили школу для 1 160 учеников в ЖК «Одинцово-1». Образовательное учреждение в подмосковном Одинцове откроют к Дню знаний. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Школу построили в рамках КРТ за счет внебюджетных источников финансирования.

Оперативная постановка на кадастр стала возможной благодаря работе министерства жилищной политики и управления Россреестра по Московской области

В новой трехэтажной школе общей площадью более 16 тыс. кв. метров запроектированы учебные классы, а также специализированные кабинеты химии, физики, биологии, информатики, музыки, рисования и иностранных языков, кабинеты труда и кулинарии. Особое внимание в проекте уделено благоустройству — на прилегающей территории уложен газон, высажены разнообразные деревья и кустарники. Здесь также обустроены стадион с современным спортивным оборудованием, баскетбольная площадка и футбольное поле, площадки для школьных мероприятий и подвижных игр.

ЖК «Одинцово-1» находится в окружении Баковского лесничества и нескольких парков — Ульяновского, Подушкинского и Мещерского. В комплексе уже открыты школа на 1160 учеников, один детский сад для 350 малышей и три — на 60 мест каждый. Всего проектом предусмотрены две школы и восемь детских садов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.