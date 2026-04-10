Школу на 1100 мест откроют в Химках осенью 2026 года

Строительство школы на 1100 мест завершается в микрорайоне Подрезково в Химках. Готовность объекта превышает 85%, открытие планируется осенью 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ход и качество работ проверили глава Химок Инна Федотова, представители застройщика и родители будущих учеников. В настоящее время завершены монолитные и фасадные работы, ведется внутренняя отделка помещений. Параллельно специалисты благоустраивают прилегающую территорию.

Общая площадь здания превышает 17 тыс. кв. м. В школе оборудуют два спортивных зала, бассейн и актовый зал на 550 мест. По данным администрации, работы выполняются в установленном графике и без критических замечаний.

«Работы идут в соответствии с ГПР. Уже этой осенью в микрорайоне появится современное образовательное пространство, где детям будет комфортно учиться и развиваться», — отметила Инна Федотова.

Во время выездного совещания участники обсудили с родителями вопросы, на которые необходимо обратить внимание перед открытием учреждения, включая удобство входных групп и организацию учебного процесса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.