Школа в поселке Горки-2 Одинцовского округа откроется к 1 сентября

В поселке Горки-2 Одинцовского округа завершено строительство школы на 550 мест. В начале учебного года она распахнет свои двери для первых учеников, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Новый объект образования построен в рамках нацпроекта «Образование».

В здании школы общей площадью более 12,3 тыс. кв. метров разместились учебные кабинеты, мастерские и лаборатории, помещения для занятий спортом и творчеством, а также питания и медицинского сопровождения учащихся. На прилегающей территории — спортивные и игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

Открытие новой школы поможет снизить нагрузку на существующие учебные заведения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.