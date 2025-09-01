Школа № 4 города Красноармейск открылась в День знаний после капремонта

1 сентября на улице Новая жизнь, дом № 1а, города Красноармейска в округе Пушкинский после капитального ремонта открылась средняя школа № 4. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства строительного комплекса.

Работы проведены в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Работы здесь начались в январе 2025 года. В ходе капитального ремонта обновили все внутренние помещения, лестничные марши, санузлы, заменили двери, окна, инженерные коммуникации, утеплили фасад и кровлю. В спортзале отремонтировали пол и стены, установили новые спортивные снаряды. Обновилась также столовая. Также поставлено новое современное оборудование, чтобы дети могли в полной мере раскрыть свои таланты. Для безопасности школьников модернизировали системы видеонаблюдения.

В этом году за новые парты в школе сядут 456 учеников, среди них — 45 первоклассников.

«Очень яркие эмоции сейчас испытываю! Все новое, красивое. В таких классах хочется учиться и работать», — поделилась учитель Наталья Вавилова.

1 сентября губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил гимназию им. Е. М. Примакова в Одинцовском городском округе, где поздравил школьников с началом учебного года, пожелав им не терять веру в себя, мечтать и учиться. В общей сложности в Московской области в школы в этом году пошли 1,11 млн детей.

По словам Воробьева, из общего числа школьников впервые за парты сядут 103 тыс. юных жителей региона — первоклассники. Губернатор Подмосковья пожелал детям не бояться трудностей, усердно добиваться цели, и тогда все получится.

«Сегодня (1 сентября — ред.) мы открыли 26 новых школ и 15 детских садов, еще 57 школ, 2 колледжа и 17 садов — после капитального ремонта по президентской программе. Еще шесть школ заработают до конца этого года. Везде стараемся создавать современные, комфортные условия для учебы и развития каждого ребенка», — отметил Воробьев в своем Telegram-канале.