Школа на 825 мест появится в подмосковном ЖК «Одинбург»

На территории семейного квартала «Одинбург» девелопер возводит школу на 825 мест. На объекте завершена наружная кладка стен и установка парапетов, ведутся активные работы по благоустройству, монтажу фасадов и внутренних инженерных систем, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

На финальном этапе будет установлено необходимое оборудование. Просторные классы, медицинский блок, вместительная столовая, библиотечно-информационный центр, лаборатории для изучения естественных наук, мастерские и многоцелевой спортивный зал создадут благоприятную образовательную среду. Актовый зал на 300 мест станет площадкой для проявления талантов и проведения радостных событий.

Для жителей квартала школа станет развитием социальной инфраструктуры «Одинбурга». Например, на территории новых корпусов 4а и 4б создадут мультиформатную всесезонную среду для игр и занятий спортом. Одной из отличительных особенностей концепции благоустройства является цепочка детских площадок, вытянутая вдоль всей территории.

Пространство разделено на возрастные группы, а значит каждый ребенок сможет насладиться прогулкой в компании сверстников. Для юных любителей активного отдыха и спортивных занятий на территории появится воркаут-зона с современными тренажерами для различных групп мышц.

Семейный квартал ЖК «Одинбург» находится в Одинцовском городском округе в 10 км от МКАД. Микрорайон расположен вблизи реки Саменки, Подушкинского и Дубковского лесопарков, усадьбы Архангельское и Мещерского парка в сочетании с развитой инфраструктурой. Здесь уже построены 9 корпусов и детский сад. Ведется активное строительство новых секций.

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.