Школа на 1150 мест появится в подмосковном ЖК «Южная Битца»

Школу на 1 150 мест построят в ЖК «Южная Битца» Ленинского городского округа. Министерством жилищной политики Московской области выдано соответствующее разрешение девелоперу. Объект образования возведут в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования, сообщает пресс-служба ведомства.

Школа переменной этажности от 3 до 4 этажей расположится на Южном бульваре, между корпусами № 7 и 12. Здесь, кроме учебных классов, лаборантских, универсальных кабинетов начальной и основной школ, появятся спортивные, обеденный и актовый залы. Здание планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году, когда будут возведены окружающие его дома.

Жилой район комфорт-класса «Южная Битца» строится в 3 км от МКАД по Варшавскому шоссе. Проект комплекса включает в себя 12 жилых корпусов, четыре детских сада, две школы и поликлинику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.