Школа на 1,1 тыс мест в Павловской Слободе округа Истра готовится к открытию

Министр образования Московской области Артем Охрименко посетил школу на 1 100 мест в Павловской Слободе в городском округе Истра, чтобы проверить степень готовности новостройки к новому учебному году. Здание откроет свои двери 2 сентября, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Сейчас в Павловской Слободе всего одна школа, и новый корпус Павловской СОШ позволит разгрузить ее и ближайшие образовательные организации в соседних населенных пунктах. Благодаря новостройке в Павловской Слободе будет полностью ликвидирована вторая смена», — рассказал министр образования региона Артем Охрименко.

Здание из 3 этажей построено по нацпроекту «Образование». В школе оборудованы два спортивных зала и актовый зал на 400 мест с современным звуковым и световым оборудованием. Столовая с пищеблоком вместит до 550 учащихся, также для школьников будет работать библиотека с читальным залом.

Для занятий спортом на территории предусмотрен стадион, который вошел в губернаторскую программу «Открытый стадион» и уже в сентябре этого года во внеурочное время будет доступен для тренировок жителей городского округа. Во внутреннем дворе школы расположилась игровая площадка.

В школе будут профильные классы: психолого-педагогический, предпринимательский и медицинский. Для них предусмотрены специализированные кабинеты с лаборантскими и мастерскими.

Всего к началу учебного года в Подмосковье планируется открытие 39 школ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно обеспечить безопасность учебного года в Московской области. Все необходимые мероприятия должны быть проведены вовремя.

«В начале августа впервые коснемся темы подготовки к учебному году, всего, что связано не только со строительной готовностью, наполнением, но и безусловно с безопасностью. Сразу хочу сказать, что вопросы, которые сегодня мои коллеги вынесли на обсуждение, также были нами подробно затронуты на совместном совещании с правоохранительным блоком», — сказал Воробьев.