Школа на 1 650 мест в ЖК «Прибрежный Парк» Домодедова готова на 65%

Школа на 1 650 мест готова на 65% в ЖК «Прибрежный Парк» городского округа Домодедово. Соцобъект возводят за счет внебюджетных источников финансирования, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Ежедневно на строительной площадке объекта задействованы около 100 человек и специальная техника. Строители завершили монолитные работы и почти полностью установили наружное остекление. Устройство кровли готово на 82%, а работы по штукатурке стен выполнены на 60%.

Монтаж системы отопления завершен, сейчас ведется монтаж общеобменной и противодымной вентиляции — работы готовы на 55%. Вместе с тем, строители уже более чем наполовину оштукатурили фасад и облицевали его клинкерной плиткой.

В трехэтажной школе общей площадью 20,9 тыс. кв. метров оборудуют все необходимое для комфортного обучения детей: учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, помещения для групп продленного дня, многофункциональный библиотечно-информационный центр. Центром притяжения новой школы станет просторный вестибюль с лестницей, ведущей в библиотечно-информационный центр, а перед входом в актовый зал оборудуют выставочное пространство. Питание детей будет организовано в столовой с двумя обеденными залами на 300 и 525 мест, а занятия спортом будут проходить в спортивных залах. Их особенность — наличие зон наблюдения для зрителей.

Во внутреннем дворе школы появится площадка для школьных мероприятий с амфитеатром. Также на территории оборудуют спортивный комплекс под открытым небом с футбольным полем, волейбольной площадкой, беговыми дорожками, различными тренажерами, брусьями, турниками и даже площадкой для паркура.

Жилой комплекс «Прибрежный Парк» в городском округе Домодедово находится в 9 км от МКАД. Проект окружают живописные ландшафты Ушмарского леса и Видновского парка, а окна домов выходят на излучину реки Пахра. Вместе со строительством масштабной школы на 1 650 мест, в жилом комплексе возводят два детских сада в общей сложности для 450 воспитанников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.