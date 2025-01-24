Школа на 1 320 мест в Балашихе готовится к открытию

В микрорайоне Железнодорожный в Балашихе продолжается строительство новой школы, которая откроет свои двери для первых учеников в 2025 году. Учебное заведение, расположенное в жилом комплексе «Героев», станет четырехэтажным зданием площадью 20 тысяч квадратных метров и рассчитано на 1 320 мест. Это будет новый корпус средней школы № 15, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Строительство школы началось чуть более года назад и осуществляется за счёт внебюджетных средств. В декабре 2024 года здесь завершены работы по установке оборудования, прокладке внутренних инженерных систем и благоустройству прилегающей территории.

Глава Балашихи Сергей Юров отметил, что новый корпус станет филиалом школы № 15 и поможет решить проблему с обучением во вторую смену. «Здание школы будет оснащено всем необходимым: большими спортивными залами, актовым залом, пищеблоком, просторными классами и холлами. Уверен, детям и учителям будет комфортно», — добавил он.

Проектирование помещений учитывает возрастные особенности учащихся. В школе будет 55 классов: 20 из них предназначены для начальной школы, 25 — для основной, и 10 — для старшей. Начальные и старшие классы будут обучаться на разных этажах, что обеспечит удобство и безопасность.

Современное здание школы включит в себя библиотеку, медиатеку, два спортивных зала, столовую и актовый зал на 600 мест. Во дворе будет создан стадион и спортивные площадки для занятий на свежем воздухе, что обеспечит разнообразие возможностей для физической активности и отдыха учеников.

Кроме того, рядом с будущей школой в ЖК «Героев» строится детский сад на 220 мест, который также будет способствовать созданию комфортной образовательной среды для жителей микрорайона. Таким образом, реализация этого проекта значительно улучшит условия для обучения и развития детей в Балашихе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.