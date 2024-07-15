Школа и детский сад в ЖК «У реки. Эко Видное 2.0» готовы на 60%

Школа и детский сад в жилом комплексе «У реки. Эко Видное 2.0» готовы на 60%. Девелопер проекта возводит образовательный кластер в рамках комплексного развития территории в Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Школа на 1 100 учеников готова на 70%, детский сад на 310 воспитанников — на 48%.

Место для образовательного кластера со спортивными и рекреационными площадками выделено между корпусами «Нестеров» и «Левитан» — на первой береговой линии реки Купелинка. Ближе к воде и прогулочной зоне находится школа, а сразу за ней, в глубине квартала, — детский сад. На набережной появятся спортивные площадки для командных игр, скалодром и воркаут.

В июле на площадках социальных детских объектов на работах в совокупности занято более 150 человек, а также 10 единиц техники.

В 4-этажном школьном здании площадью 17,5 тыс. кв. м завершено устройство кровли и остекление. Общая готовность фасадов составляет 75%. Внутри здания ведется устройство инженерных сетей. К завершению подходят работы по черновой отделке: на 90% выполнена стяжка и на 85% — штукатурка, началось шпаклевание поверхностей.

Детский сад площадью 3,7 тыс. кв. метров также возведен на свою полную высоту — в три этажа. Основной объем работ ведется внутри здания по инженерии: монтируются системы вентиляции, отопления и водопровода, канализации, а также кабелей освещения и электрооборудования. В подвале выполнена подготовка к устройству стяжки, а на этажах возводятся перегородки и ведется установка окон, приступили к устройству кровли и фасадам, ведётся прокладка наружных инженерных сетей.

В проектировании социальных объектов в проекте «У реки. Эко Видное 2.0» учитывались актуальные методики работы с детьми, направленные на их гармоничное развитие. Планирование школы учитывает размещение разных возрастных групп: блоки начальной школы и старших классов устроены в отдельных корпусах, соединенных галереей, со своими входами.

В жилом комплексе уже работает государственный детский сад № 2 «Колобок» на 200 мест — в корпусе «Васнецов». Полностью образовательный кластер во второй очереди девелопер планирует завершить и передать городу в 2025 году. Корпуса второй очереди «Нестеров» и «Левитан» находятся на высокой стадии готовности: в них ведутся внутренние отделочные работы, монтаж инженерных систем, а также осуществляется благоустройство территории. После завершения жилых зданий начнется благоустройство набережной, которое запланировано на 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.