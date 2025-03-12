Подмосковный учитель получил сертификат на покупку жилья по «Социальной ипотеке»

Максим Селезнев — мастер спорта, учитель физкультуры шатурской школы № 1 — стал участником программы «Социальная ипотека». Своего жилья у Максима не было. С супругой Алиной квартиру снимали. На семейном совете супруги решили, что своя квартира просто необходима, когда родился сын Арсений, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Максим собрал документы, прошел все этапы конкурсного отбора и стал обладателем сертификата на покупку жилья. Через три месяца семья отпраздновала новоселье в собственной просторной квартире, которую педагог приобрел в Шатуре.

«Благодаря государственной программе „Социальная ипотека“ преподаватель может приобрести жилье на более выгодных условиях и очень хорошо, что данная программа существует», — прокомментировал учитель физкультуры школы № 1 г. Шатура Максим Селезнев.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева с 2016 года. Собственными квадратными метрами на льготных условиях могут обзавестись не только учителя, но и медработники, воспитатели, молодые ученые, а также тренеры. Специалисту предоставляется субсидия на оплату первоначального взноса и компенсируется сумма основного долга. Участник выплачивает только проценты по кредиту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.