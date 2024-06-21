Сертификат на приобретение жилья вручили девушке в Реутове

В Реутове продолжается реализация программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. В этом году первый сертификат на получение социальной выплаты для приобретения жилья получила 18-летняя Нурай Рзаева, сообщили в пресс-службе главы наукограда Филиппа Науменко.

«В этом году мы вручили первый из трех сертификатов на получение социальной выплаты для приобретения жилья. Его получила Нурай Рзаева. Сейчас она учится в медицинском колледже и планирует стать медсестрой. От всей души желаем Нурай воплотить все свои мечты в жизнь, никогда не останавливаться на достигнутом», — отметила начальник отдела социального развития администрации Реутова Елена Логецкая.

В настоящее время Нурай уже определилась с квартирой и готовится к оформлению ее в собственность.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.