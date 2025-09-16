Организаторы проекта — депутат Госдумы Сергей Колунов , ассоциация ветеранов СВО Московской области при поддержке губернатора Андрея Воробьева. Из 136 заявок от сильных и вдохновляющих женщин Подмосковья в полуфинал прошла 71 участница. Именно среди них выберут 8 финалисток, которые выступят 30 ноября в Музее Победы. Об этом сообщает пресс-служба Минтерполитики региона.

Расписание полуфиналов:

Балашиха, ДК Кучино — 19 сентября, 14:00;

Красногорск, ДК Подмосковье — 24 сентября, 17:00;

Подольск, ДК Октябрь — 1 октября, 16:00;

Одинцово, ДК Горки-10 — 12 октября, 14:00.

Приходите поддержать участниц! Каждое выступление — это история силы, любви и верности.

Списки полуфиналисток опубликованы на сайте конкурса.

Конкурс проводится ассоциацией ветеранов СВО Подмосковья, Минтерполитики и МИМП МО при поддержке губернатора Андрея Воробьева по инициативе депутата Госдумы, сопредседателя Ассоциации ветеранов СВО Московской области Сергея Колунова. Председателем жюри финала станет заслуженный артист России SHAMAN.

