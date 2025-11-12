Сергей Юров осмотрел обновленное здание детского сада № 17 в Балашихе

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров провел осмотр результатов капитального ремонта дошкольного отделения № 17 в Балашихе. Детский сад на улице Маяковского, 6 в микрорайоне Железнодорожный относится к школе № 7 с углубленным изучением отдельных предметов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В учреждении полностью обновлены оборудование и мебель, установлены современные пожарные системы, проведено благоустройство прилегающей территории, обновлены детские площадки для воспитанников детского сада.

«Мы ежегодно включаем наши объекты образования в программу капитального ремонта. В этом году в рамках программы был отремонтирован детский сад № 17. Здесь были выполнены работы по капитальному ремонту здания и заменены инженерные коммуникации. Родители, когда мы начали работы, переживали за уличное пространство и обращались к нам с просьбой озеленения территории. Мы учли это пожелание, и рабочие сделали действительно хороший современный детский сад с большим количеством прогулочных зон», — сказал Сергей Юров.

Площадь здания образовательного учреждения составляет четыре тысячи квадратных метров и рассчитана на 320 мест. Обновленный детский сад примет первые группы детей уже 14 ноября.

Работы были выполнены в рамках президентской программы капитального ремонта объектов образования.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.