Семьям Подмосковья рассказали, как узнать остаток суммы материнского капитала

Правительство разрешило гражданам использовать материнский капитал постепенно, не тратя всю сумму сразу. Из-за этого может возникнуть путаница, именно поэтому специалисты Минжилполитики Подмосковья объяснят, как определить остаток, положенный к выплате. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно закону № 256-ФЗ, молодая семья может расходовать деньги на определенные цели. Например, на образование или улучшение жилищных условий — в том числе, можно использовать как первоначальный взнос по ипотеке.

Зачем нужна справка о размере материнского капитала?

Представьте, что вы покупаете квартиру, а в качестве первоначального взноса решили использовать материнский капитал. Справка поможет вам избежать возможных неприятных сюрпризов и узнать точную сумму денежных средств, находящихся на счете.

Существует несколько способов получить информацию об остатке:

оформить заявку на сайте Социального фонда;

обратиться в Социальный фонд России лично;

заказать справку на сайте Госуслуги;

в приложении СберБанк Онлайн.

Бывают ситуации, когда действительно нужно знать только остаток. В таком случае поможет запрос данных через сайт Социального фонда или портал госуслуг. Если расходовались средства с материнского капитала, в справке вы увидите их движение: на что и когда они были потрачены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.