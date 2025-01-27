Семья из Краснознаменска переехала в просторную «двушку» по госпрограмме

Владислав и Виктория молодые родители. Их дочери Есении будет 2 года. По словам папы, они уже хорошо знают, где лучшие места для прогулок с ребенком.

«У нас в городе много хороших парков, особенно любим ходить в Беличий парк. Там есть детские площадки, турники, оборудована сцена. Также часто бываем на озере, особенно летом», — рассказывает он.

Семья жила в съемной квартире. Узнав из интернета о региональной мере поддержки в жилищном вопросе, супруги решили принять участие. Квартиру они выбрали на вторичном рынке.

«Мы уже переехали, живем в своей двухкомнатной квартире. Дом очень удачно расположен. Мне удобно добираться до работы, рядом есть парк», — делится Владислав.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.