Семинар для государственных регистраторов прав прошел в Подмосковье

В управлении Росреестра по Московской области состоялся обучающий семинар для государственных регистраторов прав, осуществляющих учетно-регистрационные действия на территории Московской области, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Семинар для государственных регистраторов прав направлен на повышение уровня квалификации специалистов.

Участники мероприятия обсудили методические вопросы при осуществлении учетно-регистрационных действий на территории региона, а также порядок межведомственного взаимодействия управления с судами и иными уполномоченными органами, наложившими арест на недвижимое имущество или установившими запрет на совершение определенных действий с недвижимым имуществом.

В настоящее время процесс направления актов о наложении/снятии запретов Федеральной службой судебных приставов осуществляется посредством системы межведомственного электронного взаимодействия, что значительно ускоряет процесс внесения соответствующих сведений в единый государственный реестр недвижимости.

«Обучающие мероприятия, направлены на повышение квалификации государственных регистраторов прав, выполняющих основные функции и задачи ведомства, что позволит оптимизировать и усовершенствовать процесс предоставления государственных услуг Росреестра для повышения качества и доступности учетно-регистрационных процедур на территории региона. В управлении Росреестра по Московской области работа по обучению государственных регистраторов прав организована на постоянной основе», — подчеркнула начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Ольга Скрябина.

На сегодняшний день на территории региона в реестр государственных регистраторов прав Московской области внесены данные о 461 государственном регистраторе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.