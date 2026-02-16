Семь врачей Подмосковья получили земельные участки для строительства домов в январе

Семь медицинских работников Подмосковья получили земельные участки для строительства домов по программе «Земля врачам» в январе 2026 года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В январе 2026 года семь врачей из Подмосковья получили земельные участки для индивидуального жилищного строительства в рамках региональной программы «Земля врачам». Об этом сообщил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

С начала действия программы с 2021 года участки предоставили 2611 медицинским специалистам. В январе землю получили два терапевта, рентгенолог, кардиолог, оториноларинголог, гериатр и педиатр из городских округов Клин, Коломна, Электросталь, Солнечногорск, Чехов, Талдомский и Сергиево-Посадский.

Лидерами по количеству выданных участков за весь период стали Богородский округ (213 участков), Пушкинский (202), Раменский (196), Коломна (190) и Домодедово (181).

В рамках программы врачи 39 специальностей могут получить участки в 32 городских округах для строительства дома или ведения личного подсобного хозяйства. После завершения строительства землю можно оформить в собственность. Для участия необходимо иметь дефицитную для региона специальность и стаж работы в медицинском учреждении области не менее трех лет. Подать заявку можно через местную администрацию. Закон о безвозмездном предоставлении земли действует до конца 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что многие мечтают жить в частном доме на земле, но без государственной программы реализовать это желание крайне сложно. Поэтому любое участие государства, федеральных или региональных органов власти очень важно для ИЖС.

«У нас есть ряд проектов, которые мы реализуем. Их порядка 10, и они есть не только у нас в регионе. Их прелесть в том, что это не просто хаотичная застройка. Это индивидуальные дома с возможностью организации работы, открытия малого бизнеса, школ, поликлиник», — рассказал Воробьев.