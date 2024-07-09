сегодня в 17:39

Сдача дома для переселенцев в Клину запланирована до конца июля

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Клину готовится к сдаче многоквартирный дом на улице Мира. Строительные и инженерные работы завершены на 100%. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства стройкомплекса.

В 9-этажный дом переедет 122 семьи — это 275 человек. В новые квартиры переселят жителей, которые сейчас проживают на улице Молодежной № ¼, улице Мира, д. 46, в Ломоносовском переулке № 10/8, № 12/8, проезде Тверском, д. 1/11, Клин-9 городок, д. 72.

В квартирах завершены отделочные работы. На прилегающей территории провели благоустройство территории, засеяли газон, высадили кустарники и деревья.

Также для удобства жителей оборудовали парковку с системой видеонаблюдения.

«Квартиры оборудованы ванной, раковиной, унитазом. На кухне раковина и электрическая плита. Во всем доме присутствует пожарная сигнализация и система дымоудаления. Также для маломобильных групп населения предусмотрены 2 подъемника», — рассказал руководитель проекта ООО «АСГ ТехноСтрой» Юрий Лупанов.

Сдача объекта запланирована до конца июля 2024 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.