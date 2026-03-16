Щербаков: согласован проект восьмисекционного дома по реновации на востоке Москвы

В столице согласован проект многоквартирного дома, который возведут в рамках программы реновации по адресу: Саперный проезд, уч. 14 об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

Новостройка появится на территории, где ранее находились три жилых корпуса дома № 14 на Северном проезде (корпуса 1, 2 и 3). Площадь отведенного под строительство участка равна 1,36 га.

«Выдано положительное заключение по проекту строительства восьмисекционного жилого дома в районе Ивановское. В нем будет 430 квартир общей площадью почти 26 тыс. кв м. Согласованный проект отвечает градостроительным стандартам и нормам пожарной безопасности», — отметил Щербаков.

Четыре квартиры спроектированы специально для маломобильных жильцов: в них установлены широкие дверные проемы и увеличенные санузлы, позволяющие развернуться креслу-коляске. Безбарьерная среда будет организована и в местах общего пользования, и на придомовой территории. Для пожарной безопасности предусмотрены незадымляемые лестничные клетки и лифты, приспособленные для перевозки пожарных подразделений, а в квартирах и подъездах установят сигнализацию. Отделка мест общего пользования будет выполнена из негорючих материалов.

Новостройка появится в районе со сложившейся инфраструктурой. Рядом находятся школы и детсады, поликлиники, а также магазины, кафе и службы быта. Неподалеку расположены остановки общественного транспорта и станция метро «Новогиреево», а также Терлецкий и Ивановский лесопарки, до которых можно дойти пешком. Проект также включает комплексное благоустройство прилегающей территории: во дворе оборудуют детские и спортивную площадки, высадят газоны и зеленые насаждения, проложат пешеходные дорожки. Архитектурное решение фасадов дома будет гармонировать с окружающей застройкой.

Как ранее отмечал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, с момента запуска программы реновации новые квартиры получили уже порядка 85 тыс. семей во всех округах столицы.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о расширении программы: в нее включены еще пять площадок.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».