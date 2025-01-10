сегодня в 18:22

Самый крупный ФОК готов к открытию в Подмосковье

Главгосстройнадзор Подмосковья выдал разрешение на ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительному комплексу в Реутове, сообщает пресс-служба ведомства.

На всех этапах застройщика — компанию ООО «Фитнес» — сопровождали менеджеры центра содействия строительству при правительстве Московской области.

В трехэтажном здании площадью порядка 14,6 тысяч квадратных метров оборудовали спортивные залы, буфеты, раздевалки, душевые, тренерские, комнаты отдыха, VIP-зону. В муниципальную собственность будет передан большой многофункциональный зал. В нем смогут заниматься около 500 воспитанниц спортшколы художественной гимнастики. В остальных помещениях ФОКа откроется самый большой фитнес-клуб в Московской области.

Для посетителей спортзала оборудовали восемь бассейнов, три из них — под открытым небом, причем два будут работать круглый год. Изюминкой ФОКа станет термальный комплекс, в котором построили финскую сауну, русскую, японскую и можжевеловую бани, хамам. На территории спорткомплекса предусмотрена и парковка на 100 машин.

Благодаря возведению ФОКа в Реутове будет создано 200 новых рабочих мест. Инвестиции в реализацию проекта составили 1,2 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.