Самую высокую цену лота на торгах зафиксировали в Раменском

С 15 по 19 сентября комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с Региональным центром торгов проведено 63 аукциона по земельно-имущественным торгам. Самая высокая финальная цена была зафиксирована на аукционе по продаже земельного участка для индивидуального жилищного строительства в Раменском муниципальном округе Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Одним из эффективно реализованных стал аукцион по продаже земельного участка площадью 19 соток для индивидуального жилищного строительства. Данный объект расположен в Раменском муниципальном округе, в деревне Вялки. Стартовая цена начиналась от 5 249 320 руб. В аукционе приняло участие 7 претендентов. В ходе торгов итоговая стоимость увеличилась 2 раза и составила 10 603 626,40 руб.

Найти участок или помещение в Московской области можно на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ. Здесь пользователям предоставляется возможность выбрать участки по расположению, площади, цене, формату приобретения: аренда или продажа, а также построить маршрут от понравившегося участка до ближайшей аптеки, магазина, салона красоты или кинотеатра.

Также в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области@konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, 100% земельно-имущественных торгов в регионе проходит в электронной форме. Принять участие можно не выходя из дома из любой точки страны, найти участок или помещение в Подмосковье можно на едином портале торгов.