Самозахваты лесных участков в Подмосковье обнаруживают при помощи аэрофотосъемки

В Московской области самозахваты лесных участков обнаруживают при помощи аэрофотосъемки. Ортофотоплан — это фотографический план местности, на котором представлена земная поверхность и объекты на ней с точной привязкой к заданной системе координат. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«Мы продолжаем цифровизацию лесной отрасли региона. Так, теперь при выявлении признаков самовольного занятия лесных участков и возведения на них незаконных строений используются ортофотопланы, которые позволяют планировать и осуществлять патрулирования по маршрутам, с учетом имеющейся информации», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Напоминаем, что самовольное занятие лесных участков согласно статье 7.9 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа:

на граждан в размере до 50 000 рублей;

на должностных лиц — до 100 000 рублей;

на юридических лиц — до 300 000 рублей.

Кроме уплаты штрафа, лицо, допустившее самозахват, обязано возместить вред, причиненный лесам допущенным нарушением. В среднем его размер может доходить до 10 тыс. рублей за сотку в зависимости от местоположения и иных характеристик участка.

В обязательном порядке требуется устранить нарушения лесного законодательства. В случае непринятия мер добровольно, Комлесхоз обяжет выполнить это в судебном порядке. В этом случае все издержки обязан покрыть виновный в нарушении.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.