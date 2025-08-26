С начала года 14 храмов Подмосковья получили участки земли для религиозных целей

14 храмов Московского Патриархата Русской православной церкви (РПЦ) получили земельные участки в безвозмездное пользование для религиозных целей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«Пятнадцать земельных участков площадью от 400 до 3 353 кв. м предоставлены православным приходам РПЦ в 12 городских и муниципальных округах Московской области. Земля передается по обращению церковных общин под уже существующими объектами недвижимости, а также для строительства новых храмов, воскресных школ и иных объектов религиозного назначения. С начала этого года землю для своих общин получили четырнадцать храмов Подмосковья», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов. -

Землю получили православные приходы городских и муниципальных округов Клин, Пушкинский, Чехов, Зарайск, Солнечногорск, Кашира, Коломна, Электросталь, Ступино, Лобня, Домодедово и Ленинский.

Так, православный приход Иоанно-Предтеченского храма города Чехов Подольской Епархии РПЦ (Московский Патриархат) на переданных 3323 кв. м планирует возвести храм.

А на земельном участке площадью 400 кв. м в деревне Минино городского округа Клин, переданном православному приходу Преображенского храма села Спас-Заулок, будут строить часовню.

Еще один храм появится на участке площадью 2845 кв. м в городе Лобня в районе улицы Физкультурной (дом № 18). На этой земле община Серафимовского храма хочет построить новый храм для своей паствы, которая насчитывает более 300 прихожан.

После строительства храмов религиозные организации смогут оформить участки в собственность.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, власти региона будут делать все, чтобы Подмосковье становилось лучше.

«Мы и дальше будем делать все, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше, а наша любимая страна — сильнее», — уточнил Воробьев.