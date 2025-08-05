С начала года 110 врачей Подмосковья получили земучастки под строительство дома

За семь месяцев текущего года 110 врачей Подмосковья получили в безвозмездное пользование земельные участки для строительства дома в рамках дополнительной меры поддержки медиков региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Программа рассчитана для поддержки как работающих специалистов, так и для новых медицинских кадров, чтобы привлечь их к работе в первую очередь в отдаленные населенные пункты Подмосковья. Участки предоставляются для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства на срок до 6 лет. А после строительства дома землю врачи могут оформить в собственность, совершенно бесплатно. В этом году план выполнен на 110%. Желающие еще есть. Всего же с начала действия закона медикам узких специальностей предоставлено 2 535 земельных участков», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Наибольшее количество участков в 2025 году предоставили в городских и муниципальных округах: Щелково, где землю получили 16 врачей, в Коломне — 12, Серпухове — 9, Орехово-Зуевском, Егорьевске и Электростали — по 6 медиков в каждом округе, Пушкинском, Ступино и Сергиево-Посадском — по 5, Раменском, Шатуре и Рузском — предоставили по 4 участка.

Лидерами в этой важной социальной работе за весь период, начиная с 2021 года, стали следующие муниципальные образования: в Богородском предоставлено 205 земельных участков, в округе Пушкинский — 196, Раменском — 191, Коломне — 183, Домодедово — 175, Щелково — 153, Орехово-Зуевском — 152, Ступино — 123, Воскресенске — 116 и в Дмитровском землю получили 115 врачей.

По словам главы ведомства, каждый переданный участок в безвозмездное пользование постепенно осваивается.

«На сегодняшний день уже освоено 429 участков: 320 врачей построили свои дома, еще 109 занимаются строительством», — добавил министр.

Самое активное строительство ведется в Домодедове, здесь построен 51 дом и строят еще 18, в округе Пушкинский построено 37, в процессе строительства 9, в Коломне 32 возведенных дома, 11 строятся, в Ступино 25 готовых домов, строят 4, в Егорьевске медики построили 11 жилых домов, 14 на стадии строительства, в Бронницах 21 врач построился, 3 строят, в Орехово-Зуевском завершили строительство 19 медиков, 5 в процессе, в Дмитровском построено 23 дома, в Богородском уже 10 новых домов и 9 строятся, в Сергиево-Посадском 13 специалистов построились, 3 врача приступили к строительству.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.