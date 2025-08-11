С 1 сентября в России вводится запрет на коммерческую деятельность в СНТ

С 1 сентября 2024 года вступают в силу поправки в федеральное законодательство, запрещающие коммерческую деятельность на территории садовых товариществ, сообщает РИА Новости .

Инициатива, разработанная группой депутатов под руководством вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева, внесет изменения в закон № 217-ФЗ и Земельный кодекс РФ.

Основные ограничения: запрет на организацию хостелов, магазинов, автосервисов и производственных помещений, недопустимость использования участков для складской деятельности, ограничение коммерческих питомников и иных предпринимательских инициатив.

Закон сохраняет право граждан заниматься огородничеством и садоводством для личных нужд, но исключает любые формы извлечения прибыли. В пояснительной записке отмечается, что изменения призваны унифицировать правовое регулирование в этой сфере и привести его в соответствие с земельным законодательством.