Ровшан Аскеров* оставил в Москве огромную квартиру за 45 млн рублей

Экс-участник российской интеллектуальной телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров*, сбежавший из России после начала СВО, владеет роскошной квартирой в Москве стоимостью 45 млн рублей. Однако у журналиста только половина недвижимости благодаря своей жене-миллиардерше, сообщает SHOT .

В настоящее время экс-знаток проживает с семьей в Баку. При этом у Аскерова* осталась квартира на Ленинградском проспекте в Москве площадью 67 кв. м. За стенкой находится квартира его супруги, 45-летней бизнесвумен Юлии Галуевой. Возможно, экс-игрок элитарного казино с супругой планировали объединить квартиры в одну. Стоимость такой квартиры может достигать 45 млн рублей.

Также Аскеров* владеет налоговым счетом в РФ и аналогичным в Украине, которые не используются для бизнеса. Он утверждает, что основным источником его доходов была организация корпоративных версий игры «Что? Где? Когда?». Предположительно, оплата за эти услуги поступала через подставные компании или наличными, чтобы избежать уплаты налогов в российскую ФНС.

Галуева много лет занималась строительством. С 2011 года жена Аскерова* была совладельцем строительного холдинга «Политехстрой-Сварго» и компании «Стифтерхаус». После начала СВО женщина оставила руководящие должности и теперь является председателем одной из коллегий адвокатов в Москве.

Ранее Росфинмониторинг включил экс-участника телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова* в перечень террористов и экстремистов.

*Признан в РФ иноагентом.

*Лицо, признанное террористом и экстремистом в России.